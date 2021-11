Zaccagni ora corre: Sarri ha un’arma in più

Finalmente Zaccagni: Sarri ora ha finalmente un’arma in più a disposizione e una freccia in più al suo arco

L’avvio per lui non è stato semplice, a causa di alcuni problemi fisici. Ma la prestazione contro la Lokomotiv Mosca ha messo in mostra che Zaccagni sta via via e pian piano tornando al top. D’altronde la Lazio avrà puntato molto su di lui la scorsa estate.

Sarri lo aveva spronato alla vigilia e, come sottolineato da Il Messaggero, è stato proprio l’ex Verona a spianare la qualificazione della Lazio in Europa League e a far riavvicinare addirittura gli ottavi diretti, in caso di vittoria all’ultima giornata sul Galatasaray. Forse per questo Zaccagni ora spera di avere una chance dal 1′ anche domani, magari al posto di un non troppo brillante Felipe Anderson, spremuto durante la sua assenza.