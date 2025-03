Zaccagni Lazio, solo Retegui come il capitano biancoceleste in questo 2025: i numeri

Condividi via email

Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste è partito in quarta in questo avvio di 2025: i suoi numeri in zona gol

Mattia Zaccagni è partito in questo 2025 mettendo la quarta: il capitano della Lazio ha preso parte in questi primi due mesi a 6 gol dei biancocelesti con due gol e quattro assist, il numero più alto di passaggi vincenti nel periodo preso in considerazione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, solo Mateo Retegui ha fatto di meglio, contribuendo con 10 reti: 9 gol e un assist. Oggi l’esterno biancoceleste è motivato più che mai a dare il suo contributo contro il Milan, magari con il decimo gol stagionale.