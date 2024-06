Zaccagni Lazio, ARRIVA il post social del club biancoceleste in vista di Spagna Italia – FOTO

Zaccagni-Lazio, arriva il post social della Lazio per l’esterno in vista della sfida di questa sera tra Spagna e Italia

Giornata importante per Mattia Zaccagni, esterno della Lazio e dell’Italia in vista della sfida di questa sera gli Europei in Germania contro la Spagna.

Il club biancoceleste ha voluto fare l’in bocca al lupo al ragazzo: toccherà a Spalletti decidere se impiegare Zaccagni dall’inizio o a gara in corso.