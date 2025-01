Infortunio Zaccagni, ipotesi lesione scongiurata. Sospiro di sollievo in casa Lazio: cosa filtra verso Verona

Infortunio Zaccagni, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del capitano biancoceleste in vista della sfida a Verona

Come riporta il Corriere dello Sport, gli esami programmati per Zaccagni a Villa Mafalda sono stati cancellati, é bastata l’ecografia del Lazio Lab per scongiurare l’ipotesi di una lesione. Il capitano dovrebbe tornare oggi in campo e sarà un test decisivo per capire se sarà a disposizione domenica nella partita di campionato contro il Verona.