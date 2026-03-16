Hanno Detto
Zaccagni: «Stagione difficile, ma con voi al nostro fianco non abbiamo paura di niente!» – FOTO
Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha espresso la propria gioia in seguito alla vittoria maturata con il Milan! Le parole
La Lazio si gode una serata importante dopo il successo ottenuto contro il Milan nella 29ª giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico i biancocelesti di Maurizio Sarri hanno conquistato tre punti pesanti grazie alla rete firmata da Gustav Isaksen al 26’, decisiva per piegare i rossoneri al termine di una gara intensa e combattuta. Una vittoria che ha acceso l’entusiasmo dell’ambiente laziale e che conferma la compattezza del gruppo in un momento delicato della stagione.
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A esprimere tutta la propria felicità al termine della sfida è stato anche Mattia Zaccagni, uno dei riferimenti tecnici ed emotivi della squadra. Attraverso il proprio profilo Instagram, il capitano biancoceleste ha voluto condividere la gioia per il successo ottenuto davanti ai propri tifosi, celebrando una notte speciale per tutto il mondo Lazio. Un messaggio che testimonia l’unione del gruppo e la voglia di continuare a lottare fino al termine della stagione. Di seguito le sue parole.
«Stagione difficile, complicata sotto tanti punti di vista. Ma una cosa è certa, INSIEME… indipendentemente dai risultati non saremo mai sconfitti, perché con voi al nostro fianco non abbiamo paura di niente. GRAZIE🩵».
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