Zaccagni trascina la Lazio con una doppietta e sei gol in estate: sarà lui il trascinatore di Gattuso?

Zaccagni si conferma il vero leader della Lazio, il capitano firma la rimonta sul Frosinone e chiude il precampionato da capocannoniere

La Lazio chiude il proprio precampionato con un’altra vittoria in rimonta e, ancora una volta, al centro della scena c’è Mattia Zaccagni. I biancocelesti superano il Frosinone 2-1 nell’ultima amichevole estiva grazie alla doppietta del capitano, arrivato così a sei reti nella preparazione, lo stesso bottino di Petar Ratkov.

Un dato che assume un significato particolare pensando alla nuova stagione in quanto l’ex Verona non sta solamente segnando ma sta tornando ad essere il riferimento tecnico e caratteriale della squadra di Gennaro Gattuso. La fascia al braccio sembra avergli dato ulteriori responsabilità e l’estate ha mostrato un giocatore pronto a prendersi la sua squadra sulle spalle.

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Zaccagni si conferma una sentenza con il Frosinone con un gol da centravanti

Il primo centro della serata racconta bene la crescita dell’attaccante anche nella capacità di occupare l’area. Dopo il vantaggio del Frosinone firmato da Calò, la Lazio impiega appena dieci minuti per reagire.

Adam Marusic sfonda sulla destra e mette al centro un pallone preciso, mentre Zaccagni attacca lo spazio con un movimento da vero centravanti e conclude al volo di destro trovando l’angolino. Un gol costruito senza partire necessariamente dal consueto uno contro uno sulla fascia, ma attraverso lettura dello spazio e presenza dentro l’area.

Il rigore che completa la rimonta

Nella ripresa la squadra di Gattuso aumenta progressivamente la pressione e trova il sorpasso proprio nel finale. Manuel Lazzari, appena entrato, viene atterrato da Zerbin e conquista il calcio di rigore.

Dal dischetto si presenta ancora Zaccagni, che spiazza Palmisani e completa la rimonta. È il suo sesto gol dell’estate, numero che gli permette di chiudere il precampionato in testa alla classifica marcatori biancoceleste insieme a Ratkov.

Zaccagni sempre più leader della nuova Lazio di Gattuso

La vittoria non cancella tutti i problemi. Contro il Frosinone, avversario più impegnativo rispetto ai precedenti test estivi, la Lazio ha mostrato alcune difficoltà e per la quarta volta durante la preparazione è stata costretta a ribaltare una situazione di svantaggio.

Tecnica, gol, personalità e fascia da capitano: gli ingredienti per diventare il trascinatore della Lazio di Gattuso sembrano esserci tutti. La Coppa Italia contro il Mantova rappresenterà il primo banco di prova ufficiale, ma l’estate ha già consegnato una certezza: quando la Lazio ha bisogno di una giocata decisiva, Zaccagni è sempre più spesso l’uomo al quale affidarsi.