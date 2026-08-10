La pista Gimenez Lazio si complica: il Porto pronto ad affondare il colpo dopo la cessione di Rodrigo Mora

Strada in salita nella trattativa Gimenez Lazio, il futuro del messicano conteso tra i biancocelesti ed il Porto

Il futuro di Santiago Gimenez resta uno dei temi da seguire nelle ultime settimane di mercato. Il Milan sta cercando una possibile sistemazione per l’attaccante messicano, che potrebbe trovare ancora meno spazio dopo l’arrivo di Gonçalo Ramos.

Tra le società interessate al suo profilo c’è anche la Lazio, alla ricerca di un nuovo centravanti su esplicita richiesta di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, sulla strada dei biancocelesti continua a esserci il Porto.

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Il Porto aspetta la cessione di Rodrigo Mora

La situazione del club portoghese è strettamente collegata al futuro di Rodrigo Mora. Il talento classe 2007 è al centro di una trattativa con la Roma e, qualora l’operazione dovesse andare in porto, il Porto potrebbe liberare spazio e risorse per intervenire immediatamente sul reparto offensivo.

Proprio Gimenez sarebbe uno dei profili valutati per sostituire Mora. Una possibilità che rischia di complicare ulteriormente i piani della Lazio, chiamata a individuare rapidamente il centravanti da mettere a disposizione di Gattuso.

Gimenez-Lazio, il Milan cerca una soluzione

Anche il Milan avrebbe interesse a trovare una nuova sistemazione per il messicano. Gimenez non è riuscito a imporsi come previsto e l’arrivo di Gonçalo Ramos ha aumentato ulteriormente la concorrenza nel reparto.

Le prossime settimane potrebbero quindi diventare decisive per capire quale formula possa permettere all’attaccante di lasciare Milano e quale club sia disposto ad accelerare concretamente.

Gimenez-Lazio, pista che si allontana

Per la Lazio il profilo resta interessante, soprattutto dopo il mancato arrivo di Franjo Ivanovic, ma la concorrenza del Porto rappresenta un ostacolo importante.

Se la Roma dovesse chiudere l’operazione Rodrigo Mora, i portoghesi potrebbero infatti muoversi con decisione su Gimenez. In questo scenario, la pista che porta il messicano a Formello diventerebbe ancora più complicata, costringendo la dirigenza biancoceleste a valutare con maggiore attenzione le altre alternative per completare l’attacco.