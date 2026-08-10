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Bologna Lazio, semaforo verde! La Questura lancia il via libera ai tifosi biancocelesti
Bologna Lazio senza confini! Il dietrofront della Questura accende il settore ospiti: le ultime novità
Il conto alla rovescia per l’inizio del campionato riserva colpi di scena e chiarimenti istituzionali di grande rilievo in vista della prima giornata sul rettangolo verde. Cresce vertiginosamente l’attesa per la sfida tra il Bologna e la Lazio, in programma nella data del 24 agosto, ma le incertezze legate alla gestione dell’ordine pubblico hanno tenuto in ansia i sostenitori. Come riportato e chiarito dal portale BolognaToday, la Questura felsinea ha voluto fare chiarezza attraverso un apposito comunicato stampa ufficiale, smentendo categoricamente le voci e le indiscrezioni circolate con insistenza negli ultimi giorni circa un presunto e imminente divieto di trasferta per i tifosi biancocelesti.
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La smentita ufficiale e la situazione dei biglietti per Bologna Lazio
Nel corso delle ultime ore si erano rincorse voci incontrollate su un possibile blocco della vendita dei tagliandi per i residenti nella regione di provenienza della squadra ospite, alimentando dubbi e polemiche tra gli sportivi. Tuttavia, la Questura ha voluto frenare gli allarmismi specificando che, almeno per il momento, non esiste alcun provvedimento restrittivo definitivo. La situazione relativa all’afflusso dei sostenitori della Lazio nello stadio del Bologna resta monitorata con attenzione dagli organi competenti, pronti a valutare eventuali e ulteriori misure organizzative solamente nel corso dei prossimi giorni in base all’evolversi della situazione.
«Allo stato attuale, la questura di Bologna non rileva motivi da giustificare un divieto di trasferta per i sostenitori della Lazio. Nel corso delle riunioni previste per la settimana corrente, relative alla prima giornata di campionato, verranno valutate tutte le opportune misure organizzative e di ticketing per l’evento in oggetto».
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