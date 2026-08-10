Miretti è il nuovo obiettivo della Lazio, arrivano i primi contatti con la Juventus

Miretti finisce sul taccuino della Lazio, i biancocelesti chiedono informazioni alla Juventus per il centrocampista bianconero

La Lazio torna a muoversi sul centrocampo e mette nel mirino Fabio Miretti. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il club biancoceleste avrebbe chiesto informazioni alla Juventus per capire la fattibilità di un’operazione in prestito.

Il profilo del centrocampista piace a Formello e potrebbe rappresentare un rinforzo funzionale alle idee di Gennaro Gattuso, che durante il precampionato ha insistito molto sulla necessità di avere giocatori dinamici, capaci di interpretare più compiti e adattarsi anche ai cambi di sistema durante la partita.

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L’idea è quella di ottenere il prestito dalla Juventus

Al momento si parla di un primo sondaggio e non ancora di una trattativa in fase avanzata. La Lazio avrebbe chiesto informazioni soprattutto sulla possibilità di impostare l’affare con la formula del prestito, soluzione che permetterebbe alla società di aggiungere qualità al centrocampo senza affrontare immediatamente un investimento pesante.

Molto dipenderà naturalmente dalla posizione della Juventus e dalle condizioni che verranno eventualmente richieste per lasciare partire Miretti.

Perché Miretti può essere utile a Gattuso

Il classe 2003 è un centrocampista capace di interpretare più posizioni nella zona centrale del campo. Può agire da mezzala, ma anche muoversi qualche metro più avanti grazie alla capacità di inserirsi e legare il gioco e questa duttilità costituirebbe un’arma in più per i capitolini.

Per il momento resta quindi un interesse da approfondire. La Lazio ha effettuato il primo passo chiedendo informazioni alla Juventus e ora dovrà capire se esistono realmente i margini per impostare l’operazione.