Rinnovo Cataldi sempre più vicino: il vice-capitano verso la permanenza a vita con la maglia della Lazio

Rinnovo Cataldi in vista, accordo per il prolungamento del centrocampista biancoceleste in vista della prossima stagione: i dettagli

Il futuro di Danilo Cataldi sembra destinato a essere ancora a lungo con la Lazio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il centrocampista e vice-capitano biancoceleste sarebbe infatti pronto a prolungare il proprio contratto con il club capitolino.

L’attuale accordo è in scadenza nel 2027, ma tra le parti sarebbe stata raggiunta un’intesa per andare avanti insieme. Una scelta dal forte valore simbolico per un calciatore cresciuto con i colori della Lazio e che, dopo alcune fasi complicate della propria esperienza a Formello, è tornato a ricoprire un ruolo centrale all’interno della squadra.

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Cataldi ed un legame che sembrava essersi spezzato

Il possibile rinnovo assume un significato ancora maggiore pensando a quanto accaduto soltanto due anni fa. In quel momento il rapporto tra Cataldi e la Lazio sembrava essere arrivato a un punto di rottura, con il centrocampista trasferitosi alla Fiorentina.

Una separazione che sembrava poter rappresentare la conclusione definitiva della sua lunga storia in biancoceleste ma gli sviluppi successivi hanno invece riportato Cataldi a Roma e gli hanno permesso di riconquistare progressivamente spazio, fiducia e centralità nel progetto tecnico.

Cataldi reduce da una stagione che ha cambiato tutto

Le prestazioni dell’ultima stagione avrebbero avuto un peso importante nella scelta della società. Cataldi si è dimostrato particolarmente prezioso quando è stato chiamato a sostituire Nicolò Rovella, garantendo equilibrio, personalità e continuità nella gestione del centrocampo.

Dalla separazione che sembrava definitiva al ritorno da protagonista, fino al possibile nuovo contratto: la storia tra Cataldi e la Lazio è pronta a vivere un altro capitolo. Dopo essersi riconquistato la fiducia dell’ambiente, il vice-capitano sembra destinato a rimanere uno dei punti di riferimento biancocelesti anche nelle prossime stagioni.