Zaccagni Lazio, malumore rientrato? Tudor RASSICURATO, cosa è successo a Formello

Zaccagni-Lazio, malumore rientrato per l’esterno? Confronto con Tudor a Formello: tra le parti torna il sereno

Come riportato dal Corriere dello Sport, e come ribadito dallo stesso Igor Tudor in conferenza stampa, è tornato il sereno tra il tecnico croato e Mattia Zaccagni dopo lo sfogo dell’esterno post sostituzione contro il Monza.

Zaccagni resta un punto fermo della Lazio del presente e del futuro avendo anche da poco rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2029. Con l’Empoli partirà titolare ma anche la permanenza nella prossima stagione non è assolutamente in discussione.