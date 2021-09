Lazio, Zaccagni pronto a immergersi nel mondo biancoceleste

Lazio, Zaccagni è finalmente pronto a cominciare la sua avventura in biancoceleste dopo le visite e i primi allenamenti

In casa Lazio è tutto pronto per le prime parole del nuovo acquisto Mattia Zaccagni, arrivato nella Capitale nell’ultimo giorno di mercato per andare a rinforzare ulteriormente il pacchetto offensivo di Maurizio Sarri.

Dopo le visite e i primi allenamenti a Formello, l’ex Hellas Verona interverrà domani in conferenza stampa alle ore 14.00 sui canali ufficiali Lazio Style Radio, Lazio Style Channel e sul profilo Twitter del club.