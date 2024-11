Zaccagni a Dazn: «Ho avuto una settimana impegnativa. Il nostro obiettivo? Non abbiamo limiti»

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato così nel post-partita del match contro il Cagliari ai microfoni di Dazn

PAROLE – «Il mister mi ha chiesto se stavo bene a fine primo tempo. Ho avuto una settimana impegnativa tra virus e altre cose, ma sono tornato e sono contento di aver aiutato la squadra. Ottimo risultato, sempre in partita fino all’ultimo e le partite si portano a casa anche così. Per ora non abbiamo limiti, pensiamo dopo partita. Vogliamo arrivare più in alto possibile. Il gol lo dedico a Flavio e alla sua famiglia».