Zaccagni Lazio, sempre più LEADER, il capitano smista palloni e ASSIST: I VOTI

Zaccagni Lazio, ennesima prova da protagonista nella vittoria contro il Verona: il capitano sempre più leader

Mattia Zaccagni è sempre più il leader della Lazio di Marco Baroni. Anche ieri contro il Verona il capitano biancoceleste è stato tra i migliori in campo, fornendo anche l’assist in occasione di entrambi i gol. Di seguito i voti dei principali quotidiani sportivi: Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport e Tuttosport, con il giornale torinese che lo indica come MVP.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Chiave del gioco e assistman, l’Arciere di fuoco. L’assist per Dia è col contagiri, quello del corner è una melodia. Ha servito Dia anche nel secondo tempo, che l’ha lanciato in porta nel finale: ha chiesto scusa per essersi impaperato a porta vuota».

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Pennella i palloni dei due gol. Sciupa una buona chance».

TUTTOSPORT 7.5 – «Agli Europei ha capito che tra i grandi ci può stare senza imbarazzi. Ora della Lazio è tutto: il capitano, il leader tecnico, il maggiore fornitore di palloni per le punte. Non lo ferma nessuno».