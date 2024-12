Zaccagni Lazio: «Il 2024 è stato un buon anno per me: ecco i miei momenti preferiti e i momenti negativi»

Le parole di Mattia Zaccagni sul 2024: ecco i momenti preferiti e quelli più negativi per il capitano della Lazio

Mattia Zaccagni, in una intervista a LSC, ha ripercorso alcuni dei momenti decisivi del suo 2024. Di seguito le parole del capitano della Lazio.

2024 – «È stato un anno positivo per me, ci sono state tante cose belle che mi porterò dietro. Molte soddisfazioni, a partire dal gol di quest’estate con la Nazionale fino alla fascia di capitano e alla maglia numero 10 con la Lazio. Sono onorato di ricoprire questo ruolo. La mattina dopo la partita con l’Inter abbiamo parlato tra di noi. Il mister ci ha detto che in quel momento si sarebbe visto se siamo una squadra vera o meno. Abbiamo reagito subito, siamo stati bravi e uniti. Siamo quasi a metà del nostro percorso, c’è tanto lavoro da fare. Noi siamo carichi, stiamo bene e in un momento positivo. Ora pensiamo alla partita di domenica».

PARTE NEGATIVA – «La parte negativa è stato il giro d’andata dell’anno scorso. Poi nel girone di ritorno abbiamo recuperato tanti punti, è stato visto in modo negativo per i mesi precedenti. Dal 2024 vorrei cancellare la gara con l’Inter, quando sono tornato a casa non riuscivo a dormire, non mi davo pace. Da capitano è stato ancora più brutto. Da ricordare invece direi la partita di quest’estate con l’Italia».