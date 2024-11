Zaccagni Italia, Briga attacca duramente sui social Spalletti dopo Italia-Francia – FOTO

Zaccagni Italia, il cantante tifoso biancoceleste commenta duramente la sconfitta degli azzurri tuonando con parole forti contro il ct

Con la sconfitta di ieri contro la Francia, che ai fini della qualificazione non ha inciso visto che l’aveva già ottenuta con il Belgio, si chiude la prima fase di Nations League per l’Italia di Spalletti. Il 3-1 dei Blues ha suscitato delle polemiche fra i tifosi azzurri per l’atteggiamento sbagliato della squadra di Spalletti, rispetto alla buona prova vista a Bruxelles contro la squadra di Tedesco. A rincarare la dose ci pensa anche Briga, cantante e noto tifoso della Lazio il quale tuona contro il tecnico di Certaldo con un duro post social che riguarda Zaccagni