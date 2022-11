Zaccagni: «Farò di tutto per recuperare al meglio. Derby emozione incredibile»

Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, in occasione de La partita della Pace: le sue parole

Mattia Zaccagni è uno degli ospiti di questa sera per La partita della Pace, in scena all’Olimpico. Ai microfoni di Lazio Style Radio, il giocatore ha parlato così:

INFORTUNIO – «L’obiettivo principale è di lavorare il più possibile per recuperare da questo infortunio. Se sarà necessario lavorerò anche nei giorni liberi. Mi mancano gli scarpini? Si già sento che a breve mi mancherà il campionato, ci prepareremo al meglio in questi due mesi per tornare pronti all’inizio».

MOMENTO PIÙ BELLO – «Ce ne sono stati vari a partire dal derby, per me è stato il primo un’emozione incredibile. La gara di Bergamo, secondo me la migliore ma arriveranno altre prestazioni del genere».