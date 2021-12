Zaccagni tra i giocatori che subiscono più falli: il dato

Zaccagni è tra i calciatori che hanno subito più falli in questo 2021: i numeri e i dati su questa particolare statistica

Zaccagni è stato grandissimo protagonista in questi primi mesi di stagione, soprattutto nelle ultime settimane, dove si è preso letteralmente la scena.

A confermare, in un certo senso, tutto ciò è una particolare statistica riportata da Sky Sport. Il biancoceleste infatti ha subito ben 92 falli in questo 2021, sommando il periodo al Verona e in questa prima parte di stagione alla Lazio. Il jolly di Sarri occupa il quarto posto di una classifica, che vede in vetta Joao Pedro, a quota 107, seguito da Vlahovic a 98 e Belotti a 96.