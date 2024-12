Zaccagni, carica la Lazio da capitano: «Già pronti per una nuova battaglia»

Zaccagni sul proprio profilo Instagram ha caricato squadra e ambiente in vista delle prossime gare che attenderanno la Lazio

Mattia Zaccagni sul proprio profilo Instagram si è espresso con parole da leader, un pensiero da capitano. Il numero 10 biancoceleste ha offerto un’ottima prestazione in Lazio–Napoli, nonostante il calcio di rigore fallito, il primo della sua carriera.

Zac ha suonato così la carica sui social in vista dei prossimi impegno di Serie A e non solo: «Con questa mentalità, con questa fame, in ogni competizione. Obiettivo raggiunto e già pronti per una nuova battaglia»