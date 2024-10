Zaccagni out in Lazio Genoa: non va nemmeno in panchina! Il motivo dell’assenza del capitano

Zaccagni non ci sarà in Lazio Genoa di oggi: il capitano non va nemmeno in panchina per la sfida! Svelato il motivo della sua assenza

Non ci sarà Mattia Zaccagni oggi in Lazio Genoa. Un’assenza dell’ultima ora pesante per i biancocelesti, che devono rinunciare in extremis al loro capitano come appreso da Lazionews24.

Il giocatore, infatti, non sarà a disposizione di Baroni a causa di forti sintomi influenzali che lo hanno messo ko. Il giocatore va in tribuna, con il tecnico costretto quindi a un cambio improvviso in avanti.