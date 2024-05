Zaccagni a LSC: «E' stata una stagione difficile che siamo riusciti a rimettere in piedi, l'Europa League...»

Zaccagni, l’arciere analizza la stagione della Lazio al termine della partita contro il Sassuolo pareggiata

Al termine della partita pareggiata dalla Lazio contro il Sassuolo, ai microfoni di LSC ha parlato Zaccagni, il quale analizzando la partita si esprime anche sulla stagione

PAROLE – È stata un’annata particolare, personalmente un po’ difficile a causa dei vari infortuni. Si era messa male, alla fine siamo riusciti a rimetterla in piedi una stagione difficile. Europa League, cosa deve diventare per noi? È una competizione importante, abbiamo visto il cammino straordinario dell’Atalanta. È logico che bisogna dare continuità di risultati nel torneo, difficile con squadre organizzate ma ci giocheremo le nostre carte. Punizioni, se ne calcerò di più? Adesso vedremo il prossimo anno, mi sono allenato a tirarle quella di stasera era lontana. Sono contento di aver trovato anche il gol, volevamo mettere al sicuro l’Europa. Peccato perché volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi

RINNOVO – Rinnovo? Legandomi al club per così tanti anni ho più responsabilità sotto tutti i punti di vista e non solo in campo. Essere un esempio anche per i giovani. Per me è un onore essere una pedina importante dentro lo spogliatoio della Lazio

TIFOSI – Tifosi? Quando lo stadio è come quello di stasera, è da brividi. È qualcosa di fantastico, lo vorremmo così tutte le partite. Ci sono gare e gare, è normale. Però è locifo che quando è così ti tira fuori quel qualcosa in più e ti permette di dare di più

FELIPE ANDERSON – Pipe? Ti insegna tanto fuori, è straordinario. Ci ha dato tantissimo, lo spogliatoio perde una persona e un giocatore straordinario. Gli vogliamo tutti bene gli facciamo un grande in bocca al lupo

NAZIONALE – Nazionale? Mi aspetto, da me stesso, di dare il massimo e di giocarmi le mie carte