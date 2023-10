Zaccagni a LSC: «Cosa è mancato? Il secondo gol ci ha tagliato fuori dalla gara. La sfida di ritorno sarà decisiva»

Zaccagni, l’arciere ha commentato a caldo ai microfoni di Lazio Style la sfida persa contro il Feyenoord: Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di LSC ha parlato Zaccagni, il quale al termine della sconfitta contro il Feyenoord rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Aggressività? Ce l’aspettavamo perché ci abbiamo giocato anche l’anno scorso. Ci siamo abbassati troppo nel primo tempo e abbiamo sofferto. La gara del ritorno sarà fondamentale per riaggrapparsi alla classifica. Cosa è mancato? Bisognava forse non subire il secondo gol e rimanere dentro la partita come ci ha detto anche il mister. Purtroppo è andata così. Noi siamo concentrati sulle prossime partite e ce la metteremo tutta