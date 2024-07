Winter: «Ho giocato in una grande Lazio. Eravamo veramente uniti. Gascoigne? Per me un fenomeno». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex centrocampista Aron Winter ha parlato del suo passato alla Lazio. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Ho giocato in una grande Lazio, una bellissima squadra. Eravamo un gruppo veramente unito e infatti siamo ancora tutti assieme. Poi i tifosi sono stati fantastici, così come il presidente Cragnotti e tutto l’ambiente. È stato bellissimo giocare con Gascoigne perché per me era un fenomeno e ho ricordi bellissimi di lui. Mi spiace che abbia avuto qualche problema in seguito. Zoff per me è stata una grandissima persona e un grandissimo allenatore e sono contento di aver lavorato con lui per due anni. Con Zeman giocavo sicuramente più offensivo, ma la differenza maggiore è che durante la stagione con Zoff rimanevi più o meno allo stesso livello fisico, con Zeman partivi a razzo, ma dopo 6 mesi iniziavi a calare e avevi qualche problema ».

NAZIONALE ITALIANA– «Mi è dispiaciuto vedere l’Italia eliminata all’Europeo perché ho bellissimi ricordi. Non ci sono fuoriclasse come Baggio o Del Piero, non c’è più fantasia. Questo non è un bel segnale per il calcio in Italia. Mi sembra assurdo che non ci fosse nemmeno un giocatore del Milan convocato in Nazionale azzurra. Una volta gli stranieri che venivano in A erano solo quelli fortissimi, adesso la situazione è diversa».