Pino Wilson, ex biancoceleste bandiera della Lazio, parla del mercato e dei possibili reparti da rinforzare. Le sue parole

Wilson, ai microfoni di Football Crazy su GoldTv, ha parlato del mercato della Lazio.

MERCATO – «Lulic dà un apporto che va al di là della prestazione, per agonismo e appartenenza. Più che agli esterni io però penso che i 25 gol che abbiamo preso finora sono una marea: ben venga il rientro di Lulic di cui conosciamo bene le doti, ma non è solo quel reparto lì che va rimescolato. Quelli forti a gennaio non li trovi, è difficile, però qualche giocatore che non sfugge agli addetti ai lavori ci sarà e io un sacrificio lo farei proprio per la difesa. La dirigenza si è adagiata un po’ perché a livello numerico nel reparto abbiamo tanti giocatori, il problema è che quest’anno nessuno convince appieno: lo stesso Acerbi non è quello dell’anno scorso. Vedo mancanza di concentrazione, altrimenti certi errori che vediamo una squadra che lotta per andare in Champions non li farebbe mai».