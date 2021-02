Lazio Bayern, Wilson: «Li affrontammo nel ’74. La mia previsione…»

Pino Wilson ricorda l’amichevole contro il Bayern del 1974 e fa la sua previsione in vista del match di domani all’Olimpico

In vista del match di domani contro il Bayern Monaco, l’ex capitano biancoceleste e campione d’Italia nel 1974 Pino Wilson, ha parlato ai microfoni di CalcioToday: «Eravamo freschi vincitori dello Scudetto e affrontammo il Bayern Monaco campione d’Europa in amichevole. Non ci sembrava vero. Anche oggi la Lazio è una squadra di primo livello in Italia e non siamo sotto pressione. Prenderemo per buono ciò che verrà da questo doppio incontro, ammetto di aspettarmi delle sorprese.

La mia previsione? Abbiamo il 35% delle possibilità di passare il turno, e non è poco visto che affrontiamo la squadra campione d’Europa e del mondo. Bisogna essere un pizzico presuntuosi prima di scendere in campo, e se dovessimo perdere stringeremo la mano».