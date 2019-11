Lazio, Wilson: «Godiamoci la vittoria, grande prestazione di Strakosha»

Wilson, il commento dell’ex biancoceleste all’indomani della vittoria della Lazio sul Lecce di Liverani

Una Lazio vittoriosa è quella uscita ieri dello stadio Olimpico. L’ex capitano biancoceleste Pino Wilson è intervenuto ai microfoni di Radio Sei per dire la sua.

«Godiamoci questa vittoria con il Lecce con tanto di sorpasso in classifica in questa settimana di pausa. E’ stato un risultato che ha messo in luce le nostre qualità offensive ed anche alcuni errori difensivi. Ora però, agganciato il terzo posto in classifica, è inutile fare troppe polemiche. Sono contento anche per l’ennesima rete di Immobile e per la grande prestazione di Strakosha. E’ stata la sua giornata, merita un voto in pagella altissimo. Ha fatto tre parate decisive».

«Per quanto riguarda i gol presi, quello che va sottolineato è il modo in cui sono stati fatti. Lapadula è un attaccante, non può non essere marcato in area di rigore duante un calcio d’angolo. Devo dire che il Lecce di Liverani concede davvero molto, a lungo andare rischia di perdere troppi punti. Detto questo, si nota la mano del tecnico, ha automatismi ben rodati, complimenti a Liverani».