Whoscored, cinque laziali nella formazione della settimana – FOTO

Whoscored ha elaborato la formazione della settimana dopo la seconda giornata della Serie A: ci sono cinque laziali

Dopo la top 11 della seconda giornata di Transfermarkt, arriva anche la formazione della settimana elaborata da Whoscored. E anche in quest’ultima c’è davvero tanta Lazio.

Cinque i giocatori biancocelesti present. In difesa c’è Hysaj, a centrocampo Pedro, Luis Alberto e Felipe Anderson, e in attacco l’immancabile Immobile. D’altronde la vittoria con lo Spezia non può passare inosservata.