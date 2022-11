Whoscored, la Top XI del mese di ottobre: ci sono tre biancocelesti – FOTO

Il noto portale Whoscored ha stilato la Top XI della Serie A per quanto riguarda il mese di ottobre. Per la Lazio presenti Milinkovic-Savic, Felipe Anderson e Zaccagni. Di seguito la formazione completa:

🇮🇹 Serie A Team of the Month for October pic.twitter.com/LzDmPlThXh

— WhoScored.com (@WhoScored) November 2, 2022