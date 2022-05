Who Scored, ben tre giocatori della Lazio presenti nella top 11 FOTO

Who Scored, sono ben tre i giocatori della Lazio scelti per la top11 dell’ultima giornata di Serie A: ecco chi

Dal gol di Patric a quello di Luis Alberto, passando per le incursioni di Lazzari: è difficile trovare il migliore di Lazio-Sampdoria. Per questo, tutti e tre sono stati selezionati da Who Scored per stilare la top11 dell’ultima giornata di Serie A.

Il successo dell’Olimpico ha portato i tre punti, ma anche grande entusiasmo.