Wallace: «Ho giocato alla Lazio per quasi 4 anni. Sul mio futuro dico questo»

Le parole dell’ex Lazio, Wallace, sulla sua esperienza e sul suo futuro

L’ex centrale biancoceleste Fortuna Wallace, che ai microfoni di Numero Diez racconta la sua parentesi alla Lazio tra momenti trionfali e rimorsi dolorosi. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Ho giocato alla Lazio per quasi 4 anni. Ci sono stati successi, errori, molte cose da imparare e titoli; Con la squadra che avevamo, credo che avremmo potuto essere più fortunati e avremmo potuto vincere più titoli. Tuttavia, in Italia il campionato è molto competitivo, non è facile. Questo club non lascerà mai il mio cuore. Se ci fosse un club interessato dall’Italia, perché non prendere in considerazione l’offerta? Si tratta di un Paese nel quale mi sono adattato rapidamente e mi farebbe piacere tornare a giocarci »