Vulpis: «Risparmiare sui tamponi è un rischio, ma costi settimanali sono alti»

Marcel Vulpis, direttore di SportEconomy, è intervenuto a Radiosei sul tema tamponi:

«Sinceramente per quel poco che conosco Lotito non credo che possa fare degli errori grossolani o ordire una trama criminale sulla questione tamponi. Poi magari alcune scelte sono state fatte al risparmio, ma questo è un suo diritto. La struttura di Avellino è certamente accreditata, ma è chiaro che non stiamo trattando di un colosso mondiale come Abot, per fare un esempio. I costi settimanali per i tamponi sono altissimi, il calcio sta spendendo centinaia di migliaia di euro per una questione non prevista. Su questo tema specifico, forse è necessario non badare a spese per non rischiare contestazioni». Così Marcel Vulpis, direttore di SportEconomy, ai microfoni Radiosei in merito alla questione tamponi.