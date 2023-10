Vucinic, il tribunale di Lecce ha richiesto la reclusione dell’ex Roma per evasione fiscale

Vucinic, il tribunale di Lecce condanna l’ex attaccante a causa di problemi di evasione fiscale: tutti i dettagli

Guai con la giustizia per Mirko Vucinic. L’ex giocatore di Roma e Juve, è stato condannato dal tribunale di Lecce a due anni di reclusione, con il beneficio della sospensione della pena, a causa della evasione fiscale con l’accusa di dichiarazione infedele. Il giudice ha imposto anche il risarcimento danni, non patrimoniali, in favore dell’Agenzia delle Entrate, parte civile, e la confisca dei beni del calciatore per circa 5,6 milioni.