Vranckx Lazio, CONTATTI CONTINUI: Lotito ha pronto un QUADRIENNALE. Alternativa Folorunsho? La situazione

Vranckx Lazio, contatti continui per il centrocampista: pronto un quadriennale per lui. La situazione sul calciomercato

Come spiegato da TMW, il calciomercato Lazio avrebbe allacciato i contatti con il Wolfsburg per l’acquisto di Aster Vranckx, centrocampista con un passato in Italia con la maglia del Milan, per il quale sarebbe pronto un quadriennale.

Costo del cartellino fissato sui 10 milioni di euro, da capire se si tratti di un’alternativa a Folorunsho, da tempo dato vicino ai biancocelesti ma di fatto ancora non arrivato.