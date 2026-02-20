Vogliacco su Mihajlovic: «Sinisa fondamentale per la mia carriera! Gli devo tanto. Di lui mancano…»

Alessandro Vogliacco, difensore del Paok Salonicco, ha ricordato l’ex campione biancoceleste Sinisa Mihajlovic. Le sue parole

Sinisa Mihajlovic ha scritto pagine importantissime nella storia della Lazio. Dell’ex campione biancoceleste, che oggi avrebbe compiuto gli anni, ha parlato il difensore del PAOK Salonicco Alessandro Vogliacco nel corso del documentario “Paok, dove la cultura incontra la passione”, realizzato da Gianlucadimarzio.com.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità su Zaccagni, Lotito rifiuta una proposta estera

Le dichiarazioni di Vogliacco

Il giocatore ha affrontato diversi temi riguardanti Mihajlovic:

MIHAJLOVIC – «Con Mihajlovic e con mia moglie ho vissuto proprio l’inizio della mia carriera. Lui ha vissuto tutti i momenti difficile della mia carriera. Sono cresciuto un po’ guardando i suoi valori. Non ti nascondo che quando abbiamo affrontato la malattia mi ha dato quella forza in più, nonostante sia stato uno dei momenti più difficili, il più brutto soprattutto della nostra vita. Mi ha dato quella forza per andare avanti e a lui devo tutto».

COSA MANCA DI SINISA – «Le cose banali: anche sentire il suo profumo o chiamarlo per un consiglio. Nei momenti di sconforto lo chiamavamo ed era pronto a consigliarmi anche a bastonarmi ma le cose più semplici. La famiglia di mia moglie ha una casa in Sardegna e ci andavamo praticamente tutta l’estate e il momento più bello era quando giocavamo a carte. Lui riusciva ad accentrare tutto su se stesso e ogni momento era magico. Da quando non c’è più è un po’ tutto diverso».

NIPOTI – «Mia figlia l’ha vissuto praticamente neanche un anno e lo ricorda come se lo avesse vissuto per tutta la vita. Bacia le sue foto, parla del nonno e piange quando chiede. Non so come sia possibile e quindi siamo legatissimi a lui e gli siamo riconoscenti per tutto quello che ci ha lasciato. A mio figlio proverò a tramandare i valori di Sinisa, anche se non sarà facile perché lui aveva una personalità enorme, a tramandare questi valori: essere leale, non aver paura di dire le cose in faccia e prendersi le proprie responsabilità».