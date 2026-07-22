Ratkov è pronto a lasciare la Lazio dopo soli sei mesi! Fabiani guarda oltre

Petar Ratkov ha rappresentato un investimento importante che fin qui non ha attecchito nella Lazio. Ora la priorità sembra essere una cessione

Il futuro di Petar Ratkov alla Lazio è diventato uno dei temi da seguire durante questa sessione estiva di calciomercato. Arrivato nella Capitale soltanto pochi mesi fa, nel corso della finestra di gennaio, il centravanti classe 2003 non ha ancora la certezza di restare nella rosa biancoceleste per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società sarebbe pronta a valutare eventuali proposte per il giovane attaccante, mentre prosegue la ricerca di un nuovo titolare per il reparto avanzato.

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Petar Ratkov, permanenza tutt’altro che sicura

Il poco tempo trascorso a Formello non garantisce automaticamente a Ratkov un posto nel progetto tecnico della Lazio. La dirigenza sta infatti effettuando diverse valutazioni sulla composizione dell’attacco, con l’obiettivo di consegnare alla squadra un centravanti capace di assumersi immediatamente le responsabilità del ruolo.

Il serbo resta un giocatore giovane e con margini di crescita, ma la necessità di intervenire con un elemento già pronto potrebbe ridurre lo spazio a sua disposizione. Per questo motivo il club non lo considererebbe incedibile e potrebbe aprire alla sua partenza nel caso in cui arrivasse un’offerta ritenuta adeguata.

Ratkov, la ricerca di un nuovo centravanti cambia gli scenari

La volontà della Lazio di acquistare una punta titolare incide direttamente sul futuro di Petar Ratkov. L’eventuale arrivo di un nuovo numero nove aumenterebbe la concorrenza nel reparto e potrebbe rendere più difficile garantire continuità al classe 2003.

La società dovrà quindi decidere se mantenere il giocatore come alternativa, consentendogli di proseguire il proprio percorso di crescita all’interno della rosa, oppure se favorire una soluzione capace di offrirgli maggiore spazio. Molto dipenderà anche dalle caratteristiche del centravanti che verrà individuato sul mercato e dalle modalità dell’eventuale operazione.

Ratkov Lazio, il club è disposto ad ascoltare proposte

Al momento non viene segnalata una trattativa avanzata per la cessione dell’attaccante. La posizione della Lazio, tuttavia, appare chiara: eventuali manifestazioni d’interesse verranno prese in considerazione.

Una partenza potrebbe avvenire attraverso formule differenti, ma ogni decisione dovrà tutelare sia le esigenze tecniche della squadra sia l’investimento effettuato soltanto a gennaio. Il club non avrebbe quindi fretta di separarsi dal calciatore, pur essendo disponibile ad analizzare le opportunità che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane.

La preparazione estiva e le prossime mosse di mercato aiuteranno a definire il destino di Ratkov. Il giovane centravanti avrà la possibilità di mostrare il proprio valore durante gli allenamenti, mentre la dirigenza continuerà a lavorare per individuare il nuovo riferimento offensivo.