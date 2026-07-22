Romagnoli, Accomando fa chiarezza: «L’Al Sadd non ha ancora avuto l’ok». Spunta l’Atalanta

Alessio Romagnoli è in attesa di capire quale sarà il suo futuro, cosa analizzata da Orazio Accomando nella giornata odierna. Le sue parole

Il futuro di Alessio Romagnoli continua a essere al centro del mercato della Lazio. Il trasferimento del difensore all’Al Sadd, inizialmente apparso vicino alla conclusione, è rimasto in sospeso per questioni legate al costo del cartellino e alle modalità di pagamento. A ricostruire la situazione è stato Orazio Accomando, che ha spiegato il motivo dello stallo e segnalato anche l’interesse di un’altra società italiana.

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L’operazione non avrebbe ancora ricevuto il via libera necessario da parte delle autorità che controllano e gestiscono il budget del club qatariota. La questione riguarderebbe dunque l’investimento richiesto per acquistare a titolo definitivo il centrale biancoceleste. Le sue parole:

«Situazione Romagnoli-Al Sadd. Il problema sarebbe legato al costo del cartellino del difensore. Il budget è controllato e gestito dalla politica locale e oggi l’Al Sadd non ha ancora avuto l’ok a procedere con l’acquisto del cartellino del difensore».

Un ulteriore punto riguarda la struttura economica dell’affare. Il club qatariota starebbe valutando la possibilità di suddividere il pagamento in più tranche, mentre la Lazio vorrebbe incassare immediatamente la cifra concordata. La posizione della società biancoceleste sarebbe legata anche alla necessità di utilizzare le risorse della cessione per intervenire su altri obiettivi di mercato e completare la rosa. La ricostruzione:

IL PAGAMENTO – «I qatarioti pensano ad un pagamento dilazionato, ma la Lazio chiede pagamento immediato per poter lavorare su altri profili».

Romagnoli Lazio, sondaggio dell’Atalanta

Lo stallo tra la Lazio e l’Al Sadd potrebbe favorire l’inserimento di altre società interessate a Romagnoli. Tra i club che avrebbero raccolto informazioni sul difensore figura anche l’Atalanta, pronta a seguire gli sviluppi della vicenda.

Al momento si parla soltanto di un sondaggio, ma la situazione resta aperta e potrebbe cambiare nel caso in cui il trasferimento in Qatar non dovesse sbloccarsi.

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