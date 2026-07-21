News
Settore Giovanile Lazio, c’è il semaforo verde: scelti tutti gli allenatori per la nuova stagione
Settore Giovanile Lazio, l’organigramma prende forma: stabiliti gli staff per l’annata 2026/27. Le novità emerse
La Lazio ha comunicato la composizione degli staff tecnici del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2026/27. Gli organici delle squadre del vivaio biancoceleste, dall’Under 18 all’Under 14, sono stati definiti e saranno impegnati nelle rispettive competizioni nazionali e regionali. La società punta a garantire continuità e qualità nella crescita dei giovani talenti, fornendo a ciascuna formazione figure tecniche competenti e preparate, pronte a supportare lo sviluppo calcistico e personale dei ragazzi! Vi proponiamo il comunicato:
Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Musah, Dominguez, Romagnoli e non solo! Test vinto contro l’U20
NOTA – «La S.S. Lazio comunica la composizione degli staff tecnici del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2026/27.
Definiti gli organici delle formazioni del vivaio biancoceleste, dall’Under 18 all’Under 14, che saranno impegnate nelle rispettive competizioni.
Di seguito gli allenatori delle squadre:
– Under 18 Professionisti: Cristiano Lombardi
– Under 17 Serie A e B: Alessio Fazi
– Under 16 Serie A e B: Simone Rughetti
– Under 15 Serie A e B: Valerio Gualdaroni
– Under 14 Pro: Matteo Grassi
– Under 14 Regionali Eccellenza: Igor Spiridigliozzi
Gli staff saranno completati da vice allenatori, collaboratori tecnici, preparatori atletici e allenatori dei portieri, secondo l’organigramma tecnico definito dalla Società.
Anche per la stagione 2026/27, tutte le gare ufficiali casalinghe del Settore Giovanile della S.S. Lazio saranno trasmesse in diretta sull’App ufficiale e sulla piattaforma sslazio.it, confermando la copertura integrale delle competizioni del vivaio biancoceleste».
News
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026: acquisti e cessioni dei blucerchiati in questa finestra di trattative. Il riassunto Acquisti e cessioni...
Grave lutto per Sarri, muore il padre Amerigo: l’abbraccio della Lazio al suo ex tecnico
Addio ad Amerigo Sarri, il padre di Maurizio: il comunicato di cordoglio ufficiale della Lazio Un momento di profondo dolore...
Settore Giovanile Lazio, c’è il semaforo verde: scelti tutti gli allenatori per la nuova stagione
Settore Giovanile Lazio, l’organigramma prende forma: stabiliti gli staff per l’annata 2026/27. Le novità emerse La Lazio ha comunicato la...