Settore Giovanile Lazio, c’è il semaforo verde: scelti tutti gli allenatori per la nuova stagione

Settore Giovanile Lazio, l’organigramma prende forma: stabiliti gli staff per l’annata 2026/27. Le novità emerse

La Lazio ha comunicato la composizione degli staff tecnici del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2026/27. Gli organici delle squadre del vivaio biancoceleste, dall’Under 18 all’Under 14, sono stati definiti e saranno impegnati nelle rispettive competizioni nazionali e regionali. La società punta a garantire continuità e qualità nella crescita dei giovani talenti, fornendo a ciascuna formazione figure tecniche competenti e preparate, pronte a supportare lo sviluppo calcistico e personale dei ragazzi! Vi proponiamo il comunicato:

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NOTA – «La S.S. Lazio comunica la composizione degli staff tecnici del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2026/27.

Definiti gli organici delle formazioni del vivaio biancoceleste, dall’Under 18 all’Under 14, che saranno impegnate nelle rispettive competizioni.

Di seguito gli allenatori delle squadre:

– Under 18 Professionisti: Cristiano Lombardi

– Under 17 Serie A e B: Alessio Fazi

– Under 16 Serie A e B: Simone Rughetti

– Under 15 Serie A e B: Valerio Gualdaroni

– Under 14 Pro: Matteo Grassi

– Under 14 Regionali Eccellenza: Igor Spiridigliozzi

Gli staff saranno completati da vice allenatori, collaboratori tecnici, preparatori atletici e allenatori dei portieri, secondo l’organigramma tecnico definito dalla Società.

Anche per la stagione 2026/27, tutte le gare ufficiali casalinghe del Settore Giovanile della S.S. Lazio saranno trasmesse in diretta sull’App ufficiale e sulla piattaforma sslazio.it, confermando la copertura integrale delle competizioni del vivaio biancoceleste».