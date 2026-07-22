Milani all’Inter, operazione definita: lascia la Lazio e firma un triennale

Alessandro Milani ha scelto di accettare l’offerta dell’Inter! Si tratte di un trasferimento a titolo definitivo per il giovane della Lazio

Nuova operazione in prospettiva per l’Inter, pronta ad assicurarsi Alessandro Milani dalla Lazio. Secondo quanto segnalato da Gianluca Di Marzio, il difensore classe 2005 si trasferirà in nerazzurro a titolo definitivo, chiudendo così il proprio percorso nel club biancoceleste.

L’accordo sarebbe ormai definito e nelle prossime ore il giovane calciatore dovrebbe sottoscrivere un contratto della durata di tre anni. Una scelta che permette all’Inter di aggiungere al proprio organico un profilo giovane, reduce da una stagione trascorsa lontano da Roma per maturare esperienza e confrontarsi con un contesto differente.

Milani Inter, contratto fino al 2029

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Milani firmerà dunque un triennale con il club nerazzurro. Considerando la durata dell’accordo, il nuovo contratto dovrebbe legarlo all’Inter fino al 2029, salvo eventuali opzioni o ulteriori condizioni che non sono state indicate.

Il trasferimento a titolo definitivo rappresenta un passaggio importante per il difensore, che avrà la possibilità di iniziare un nuovo percorso all’interno della struttura nerazzurra. A meno di clamorose sorprese sarà inserito nell’organico della formazione U 23!

Alessandro Milani Inter, l’esperienza in prestito all’Avellino

Nell’ultima stagione Alessandro Milani ha giocato in prestito con la maglia dell’Avellino. L’esperienza lontano dalla Lazio gli ha permesso di proseguire il proprio processo di maturazione, lavorando in un ambiente diverso rispetto a quello del settore giovanile biancoceleste.

Il prestito ha rappresentato una tappa utile per il centrale, ora pronto ad affrontare un nuovo capitolo della propria carriera. Il passaggio all’Inter non avverrà attraverso un’ulteriore soluzione temporanea: il club nerazzurro ha infatti scelto di puntare sul giocatore con un acquisto definitivo.

Milani Inter, la Lazio mantiene una percentuale

La Lazio non perderà completamente il controllo economico sul futuro del difensore. Nell’intesa con l’Inter è stata infatti inserita una percentuale sulla futura rivendita di Milani.

Il club biancoceleste potrà quindi beneficiare di un eventuale trasferimento successivo del classe 2005, incassando una quota della somma ottenuta dai nerazzurri. Una formula che consente alla società capitolina di separarsi dal calciatore, mantenendo però un interesse sulla sua possibile valorizzazione.

Per Milani si avvicina dunque il momento della firma: dopo il prestito all’Avellino, il difensore lascerà definitivamente la Lazio per iniziare la propria avventura con l’Inter.