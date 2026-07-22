Tavares fa scattare l’allarme a Formello: Gattuso è preoccupato per il suo ginocchio

Nuno Tavares non è a meglio durante il ritiro precampionato della Lazio! Il tecnico ha espresso la propria apprensione per le sue condizioni

L’inizio della preparazione estiva della Lazio porta con sé un primo caso da monitorare con particolare attenzione. Tra i calciatori rimasti fuori dall’amichevole disputata contro la Primavera, quello che desta maggiore preoccupazione nello staff tecnico è Nuno Tavares. L’esterno portoghese è alle prese con un’infiammazione al ginocchio e le sue condizioni verranno seguite giorno dopo giorno a Formello.

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A confermare la delicatezza della situazione è stato direttamente Gennaro Gattuso, intervenuto al termine del test giocato dalla formazione biancoceleste. Il tecnico non ha nascosto la propria apprensione, pur senza fornire indicazioni definitive sui tempi necessari per il recupero.

L’assenza di Nuno Tavares non è passata inosservata, soprattutto considerando l’importanza che il calciatore può avere nelle rotazioni sulle corsie. Nel post partita, Gattuso ha indicato proprio il portoghese come il caso più delicato tra quelli attualmente presenti nell’infermeria biancoceleste.

Nuno Tavares Lazio, il precedente problema allo stesso ginocchio

L’infiammazione desta ulteriore cautela perché lo stesso ginocchio aveva già creato problemi a Tavares in passato. Nel novembre 2024 il difensore era stato costretto a saltare gli impegni con la propria Nazionale proprio a causa di un fastidio nella medesima zona.

Il precedente non consente di formulare conclusioni sulla gravità dell’attuale problema, ma spinge lo staff medico della Lazio ad adottare un approccio prudente. Il portoghese sarà sottoposto a nuove valutazioni nei prossimi giorni, così da verificare la risposta del ginocchio alle terapie e stabilire quando potrà riprendere il lavoro sul campo.

Nuno Tavares, lo staff non vuole correre rischi

La priorità è riportare Nuno Tavares in gruppo soltanto quando le sue condizioni offriranno garanzie sufficienti. La preparazione è ancora nelle fasi iniziali e una gestione affrettata potrebbe trasformare un’infiammazione in un problema più difficile da risolvere.

Per questo motivo il calciatore continuerà a seguire un programma specifico, mentre Gattuso attenderà gli aggiornamenti dello staff sanitario prima di inserirlo nuovamente nelle esercitazioni con i compagni.