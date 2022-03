Voeller: «Lazio e Roma avrebbero bisogno della stadio di proprietà»

Il d.g. del Bayer Leverkusen Voeller ha parlato della Serie A: per Lazio e Roma necessario lo stadio di proprietà. Le sue parole

Rudi Voeller, direttore generale del Bayer Leverkusen, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del match di Europa League contro l’Atalanta. Le sue parole sulla Serie A:

SERIE A – «Un torneo incredibile per le possibilità che dà a tutti. Non c’è più la Juventus che domina, adesso è in testa il Milan ma resta tutto in gioco, per scudetto e posti Champions; gli spettatori devono essere contenti. La vera svolta per la Roma sarebbe anche un’altra. Lo stadio di proprietà. Quando vedo le partite di Roma e Lazio quasi gli spettatori mi fanno pena, nel senso che hanno bisogno del cannocchiale per riconoscere i giocatori. A Bergamo, da noi a Leverkusen, c’è tutta un’altra atmosfera. Per la Roma costruire uno nuovo stadio deve essere un passo fondamentale».

