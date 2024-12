Vocalelli sicuro: «Ecco quale è stata la mossa tattica vincente di Baroni per vincere ieri con il Napoli»

Vocalelli, il giornalista si esprime con parole forti e chiare riguardo la bella vittoria di ieri della Lazio al Maradona: ecco le sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Alessandro Vocalelli si esprime in merito alla vittoria importante e netta della Lazio di ieri a Napoli, soffermandosi sulla prestazione dei biancocelesti e sulle scelte di Baroni

PAROLE – Il Napoli come faceva a vincerla visto che Provedel non ha fatto una parata? La Lazio oltre a ripartire e alla traversa di Dele Bashiru, all‘occasione precedente di Isaksen, ha comunque attaccato. La bravura della squadra di Baroni è stata quella di imbrigliare completamente il Napoli. Noslin ha fatto una giocata pazzesca, si è portato dietro tre napoletani mettendo in condizione Isaksen di fare la giocata che ha portato al gol. Io oggi a Baroni darei 10, ha imbrigliato il Napoli senza fargli fare un tiro in porta e ha azzeccato anche i cambi. Io stesso ho pensato, dopo aver tolto due punte, che avesse un po’ rinunciato, e invece Noslin ha fatto una giocata incredibile. Conte ha snobbato la Coppa Italia con anche il conforto di De Laurentiis, ha sbagliato tutte e due le partite. La Lazio ha giocato la partita perfetta. L’atteggiamento della Lazio non ha dato spazio al Napoli, ma i partenopei nemmeno pressavano la costruzione della Lazio. Baroni ha stravinto la sfida con Conte