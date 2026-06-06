Vocalelli sentenzia: «Adesso Lotito non può fare più niente. Doveva parlare con i tifosi per capire le proteste»

Il giornalista Alessandro Vocalelli ha analizzato il rapporto ormai logoro tra Claudio Lotito e la tifoseria biancoceleste. Le dichiarazioni

La frattura tra il popolo biancoceleste e la presidenza sembra aver raggiunto un punto di non ritorno. L’ambiente in casa Lazio è caldissimo e la contestazione contro il patron Claudio Lotito ha registrato una svolta radicale: il tifo organizzato ha infatti annunciato la clamorosa decisione di non sottoscrivere le tessere di abbonamento per la prossima stagione sportiva.

Sul tema è intervenuto il noto giornalista Alessandro Vocalelli, che ai microfoni di Radio Radio ha analizzato il momento buio del club capitolino. La sua disamina, ripresa dalle principali testate sportive, fotografa una situazione compromessa in cui le sole mosse di mercato potrebbero non bastare più a placare gli animi.

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La rottura insanabile tra Lotito e la tifoseria

Il fulcro della critica giornalistica si concentra sull’impossibilità di ricucire lo strappo. Secondo il giornalista, la presidenza ha perso il tempismo ideale per invertire la rotta e riconquistare la fiducia della piazza. Per questo motivo, ogni eventuale mossa tardiva da parte di Lotito rischia di rivelarsi del tutto inefficace a spostare gli equilibri della protesta.

Le dichiarazioni di Vocalelli sulla gestione societaria

Durante il suo intervento radiofonico, il giornalista ha espresso concetti chiarissimi che ridefiniscono i contorni della crisi. Entrando nel dettaglio, le parole di Vocalelli certificano la fine di un’era: «Adesso Lotito non può fare più niente. Fino a ieri, all’altro ieri, poteva tentare un all-in, ma ormai è troppo tardi».

Oltre i risultati sul campo nell’analisi di Vocalelli

La contestazione non è legata semplicemente all’andamento dell’ultimo campionato, ma affonda le radici in un malcontento molto più profondo e strutturato negli anni. Lo ha ribadito lo stesso Alessandro Vocalelli nel finale del suo intervento ai microfoni dell’emittente: «La questione non è solo di risultati sportivi, si è capito anche questo troppo tardi. Bastava andare tra la gente per capire quanto fosse diffusa e stratificata la protesta».