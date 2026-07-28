Ratkov, l’agente cerca una soluzione in Bundesliga: c’è un ostacolo da 13 milioni

Il futuro di Petar Ratkov è tutto da scrivere! L’attaccante serbo può lasciare la Lazio dopo pochi mesi: ecco cosa filtra sull’ex Salisburgo

Potrebbe durare appena pochi mesi l’avventura di Petar Ratkov con la Lazio. L’attaccante serbo, arrivato a Formello durante il mercato invernale con grandi aspettative, non è ancora riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato e adesso il suo futuro in biancoceleste appare tutt’altro che scontato.

Il centravanti era stato presentato con grande fiducia dal direttore sportivo Angelo Fabiani, ma nella seconda parte della scorsa stagione aveva trovato pochissimo spazio nelle scelte di Maurizio Sarri. Il cambio in panchina non sembra aver modificato radicalmente la situazione: anche con Gennaro Gattuso il giocatore deve ancora riuscire a imporsi nelle gerarchie offensive.

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Ratkov, l’agente guarda alla Bundesliga

La permanenza di Ratkov alla Lazio non sarebbe affatto garantita. L’agente dell’attaccante starebbe infatti lavorando da circa un mese alla ricerca di una possibile sistemazione in Bundesliga. Il campionato tedesco rappresenterebbe una destinazione gradita e potrebbe offrire al giocatore serbo maggiore continuità rispetto a quella trovata finora a Roma.

Non si tratterebbe quindi di semplici valutazioni dell’ultimo momento: l’entourage starebbe già sondando da tempo eventuali opportunità per consentire al giocatore di cambiare squadra.

Il problema sono i 13 milioni investiti a gennaio

L’ostacolo principale riguarda però la valutazione economica del cartellino. La Lazio ha investito 13 milioni di euro per acquistare Ratkov nel mercato di gennaio e non sembra intenzionata ad accettare una cessione che comporti una perdita significativa.

Il club biancoceleste vorrebbe infatti provare a recuperare l’intera somma investita pochi mesi fa. Una richiesta che inevitabilmente restringe il numero delle società potenzialmente interessate e rende più complicata la costruzione di un’operazione in uscita.

Ratkov Lazio, settimane decisive per capire il futuro

La situazione resta quindi aperta. Ratkov proverà a sfruttare il ritiro e le prossime amichevoli per convincere Gattuso, mentre parallelamente il suo entourage continuerà a monitorare le possibilità offerte dal mercato tedesco.

Il gol segnato nell’ultima uscita rappresenta un primo segnale di reazione, ma non basta ancora a cancellare i dubbi sul suo futuro. La Lazio, dal canto suo, non ha intenzione di svalutare un investimento importante effettuato appena pochi mesi fa.

Le prossime settimane serviranno dunque a capire se Ratkov riuscirà a ribaltare le gerarchie e conquistarsi un posto nel nuovo progetto oppure se prenderà concretamente forma la possibilità di un addio anticipato a Formello.