Scatto Lazio per Fabbian: via ai dialoghi con i viola, il centrocampista apre al trasferimento

La Lazio spinge per Fabbian: nuovi vertici con la Fiorentina e gradimento totale del giocatore

Le manovre estive della Lazio entrano in una fase caldissima, con la dirigenza capitolina fortemente intenzionata a regalare un rinforzo di spessore assoluto alla mediana. Tra i profili cerchiati in rosso sul taccuino degli osservati speciali spunta con forza il nome di Giovanni Fabbian, centrocampista già seguito in passato dai vertici laziali e adesso tornato prepotentemente d’attualità. I dialoghi istituzionali e di mercato tra la Lazio e la Fiorentina procedono senza sosta, delineando un asse caldissimo tra i due club.

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L’asse di mercato tra la Lazio e la Fiorentina per Giovanni Fabbian

Il dialogo intavolato dalle due società sta entrando nel vivo grazie alla volontà condivisa di trovare una quadratura economica e strutturale per l’operazione. La dirigenza della Lazio sta studiando la strategia migliore per strappare il via libera definitivo, approfittando dei canali preferenziali aperti con la Fiorentina. Le parti sono al lavoro sul campo delle trattative per definire i dettagli relativi alla valutazione del cartellino, un passaggio fondamentale per sbloccare l’affare e bruciare la concorrenza.

La volontà del giocatore e il futuro di Giovanni Fabbian

Un fattore potenzialmente decisivo per la buona riuscita dell’intera operazione di mercato riguarda la chiara apertura manifestata dallo stesso Giovanni Fabbian al possibile trasferimento nella Capitale. Il centrocampista avrebbe infatti gradito l’interessamento concreto dei biancocelesti, dando il proprio gradimento di massima per vestire la maglia della Lazio. Nelle prossime ore i contatti continueranno a fittissimi ritmi per cercare di definire l’intesa totale e regalare al tecnico un innesto di grande qualità per la nuova stagione!