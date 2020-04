Coronavirus, Vlahovic: «Non è stato piacevole: ho avuto paura. Ma ora…»

Dusan Vlahovic, dopo essere guarito dal Coronavirus, è tornato a parlare del difficile momento che ha vissuto

Non è stato sicuaramente un periodo facile per Dusan Vlahovic, l’attaccante della Fiorentina che è stato trovato positivo al Coronavirus. Fortunatamente, ora il serbo è guarito ed ha raccontato come ha vissuto questa esperienza ai microfoni di TMW:

«Sicuramente non è stato piacevole. Ho avuto la febbre molto alta, anche se per fortuna è durata poco. Non nego di aver avuto un po’ di apprensione, ma dopo aver fatto il tampone e aver scoperto di essere negativo, oggi sono sicuramente più sereno».