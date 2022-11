Milinkovic, parla l’ex allenatore: «Fenomeno già da bambino»

Vladimir Gacinović, ex allenatore di Milinkovic ai tempi del Vojvodina, ha raccontato il Sergej bambino: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Mozzartsport, Vladimir Gacinović, ex allenatore di Milinkovic-Savic, ha parlato così del serbo:

«Gestivo la scuola giovanile di Leotara quando giocavamo contro la Vojvodina, ed è allora che ho incontrato Sergej e Vanja da bambini sul campo. L’ho conosciuto bene quando poi sono venuto alla scuola della Vojvodina. Sergej si è allenato con la generazione ’95, ma non era molto considerato dai precedenti allenatori. Era soprattutto un giocatore che subentrava dalla panchina. Non è stato difficile per me riconoscere quel potenziale. Le cose che ho visto sul campo da quel bambino, alcuni non potevano nemmeno sognarle. L’ha dimostrato più tardi».