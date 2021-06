Vincenzo Grifo: «Io in Serie A? Nel calcio mai dire mai...»

Vincenzo Grifo, attaccante italiano del Friburgo accostato di recente alla Lazio, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Tuttomercatoweb

Il suo nome è stato accostato nuovamente alla Lazio negli ultimi giorni, oltre ad aver fatto parte della lista dei preconvocati di Roberto Mancini per l’Europeo. Stiamo parlando di Vincenzo Grifo, attaccante italiano del Friburgo e della Nazionale, intervistato da Tuttomercatoweb. Nelle sue dichiarazioni, il calciatore cresciuto in Germania si è espresso anche sul suo futuro. Ecco le sue parole.

«Io in Serie A? Come ho detto spesso, nel calcio mai dire mai… Seguo la Serie A da quando sono piccolo, negli ultimi dieci anni non mi sono perso una partita e nella vita chissà. Magari un giorno…».