Viktoria Plzen Lazio, Vydra avvisa i biancocelesti: «Faremo il possibile per realizzare qualcosa di importante, ecco perché»

Viktoria Plzen Lazio, l’attaccante ceco Matej Vydra ha parlato così del prossimo incontro di Europa League contro i biancocelesti

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, l’attaccante del Viktoria Plzen Matej Vydra ha parlato così del prossimo incontro di Europa League contro la Lazio:

PAROLE – «Ci aspetta un’altra serata europea difficile, ma meravigliosa. Queste occasioni sono il motivo per cui giochiamo a calcio. Non vediamo l’ora di scendere in campo contro la Lazio e faremo tutto il possibile per realizzare qualcosa di importante, a maggior ragione a casa nostra. Siamo l’ultima squadra ceca in corsa in Europa e dobbiamo continuare a lottare».