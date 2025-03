Viktoria Plzen Lazio, settore ospiti tutto esaurito: il comunicato del club biancoceleste

Condividi via email

Viktoria Plzen Lazio, il match in programma giovedì 6 marzo vedrà il settore ospiti tutto esaurito. Il comunicato del club

Giovedì 6 marzo la Lazio volerà in Repubblica Ceca per affrontare il Viktoria Plzen negli ottavi di finale di Europa League. Per l’occasione, il settore ospiti è tutto esaurito. Di seguito il comunicato del club:

COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che è esaurito il settore ospiti dello Stadion města Plzně per la gara di UEFA Europa League contro il Viktoria Plzen, in programma giovedì 6 marzo.