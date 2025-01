Vignaroli: «Campionato straordinario della Lazio. Obiettivo Champions? Rispondo così»

Fabio Vignaroli, ex calciatore della Lazio, ha parlato così della squadra di Baroni e della stagione biancoceleste fino a questo momento

Intervenuto ai microfoni di news.superscommesse.it, Fabio Vignaroli ha parlato così della Lazio di Marco Baroni e del primo posto in Europa League:

PAROLE – «Credo che la Lazio, fino a questo momento, stia facendo un campionato straordinario. È mancata della brillantezza nelle ultime settimane, ha perso qualche punto prezioso in classifica, ma è andata molto forte nella prima parte di campionato. Il derby contro la Roma poteva creare qualche problema sul profilo mentale, ma c’è stata la vittoria importante di Verona che ha ridato slancio, infine questa sconfitta contro la Fiorentina. Non c’è da meravigliarsi se avvengono dei cali di rendimento, perché è naturale che un po’ di stanchezza venga fuori. Questa squadra, inoltre, sta facendo un grande percorso anche in Europa League, per cui c’è soltanto da elogiarla per il rendimento che è riuscita a ottenere.

Baroni sta portando avanti un lavoro eccezionale, se si guarda l’insieme di tutte le gare disputate tra campionato e coppe. Ha risollevato la Lazio da un periodo di crisi che proveniva dalle stagioni precedenti e direi che ha stupito un po’ tutti. Si sta consacrando ulteriormente come allenatore. Poi, gli errori fanno parte del gioco e tutti ne commettono. Soltanto chi è all’interno del gruppo conosce ciò che accade in uno spogliatoio. Fino a questo momento, della Lazio si può soltanto parlare bene.

Questa Lazio sta dimostrando di essere un’ottima squadra. Trovo che sia piuttosto solida e determinata, malgrado nelle ultime settimane ci sia stato un calo di rendimento che ha inficiato anche nei risultati in classifica. Sarà una lotta fino all’ultima giornata, perché le inseguitrici sono racchiuse in pochissimi punti di distacco e non si arrenderanno, ma credo che anche la Lazio possa dare del filo da torcere alle dirette rivali per aggiudicarsi questo posto in classifica molto importante. Sì, un posto in Champions League è l’obiettivo da perseguire».